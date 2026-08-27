Blisko 30 milionów złotych za niedostarczone przesyłki. Ujawniamy, jak Ministerstwo Zdrowia PiS wysyłało pulsoksymetry

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Program Domowej Opieki Medycznej (DOM) w czasie pandemii COVID-19 polegał na zdalnym monitorowaniu stanu zdrowia osób mierzących się z wirusem. Wówczas Ministerstwo Zdrowia i Poczta Polska zawarły umowę na przesyłkę do wskazanych osób pulsoksymetrów, czyli urządzeń, które wraz ze specjalną aplikację miały służyć do zdalnego monitorowania parametrów życiowych pacjentów. Resort informował wówczas, że "zadaniem programu był nie tylko wzrost ich bezpieczeństwa, ale również usprawnienie pracy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej".