Niemal 1300 sędziów apelowało do OBWE w sprawie majowych wyborów. Przemysław Radzik żąda wyjaśnień

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik wysłał pismo do lokalnych rzeczników w całej Polsce w sprawie sędziów, którzy podpisali się pod apelem do OBWE. Chodziło o sprawę korespondencyjnych wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja. Swoje podpisy pod dokumentem w tej sprawie złożyło 1278 sędziów z całej Polski. Radzik chce podjęcia czynności wyjaśniających.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik wysłał pismo datowane na 3 sierpnia do zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach apelacyjnych i okręgowych. Jego list opublikowało na Twitterze Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Radzik pyta w nim rzeczników dyscyplinarnych, czy w związku z treścią pisma do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja, zostały przez nich "podjęte czynności wyjaśniające w kierunku popełnienia przez każdego z sędziów - sygnatariuszy tego pisma przewinień dyscyplinarnych".

Mają one polegać - jak napisał w piśmie zastępca rzecznika dyscyplinarnego - na "naruszeniu art. 178 ust. 3 konstytucji poprzez prowadzenie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz na publicznym kwestionowaniu skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego".

Chce, by lokalni rzecznicy dyscyplinarni, którzy podjęli już czynności wyjaśniające wobec sędziów-sygnatariuszy apelu do OBWE, przesłali mu kserokopię zarządzenia o ich podjęciu. Natomiast ci, którzy nie podjęli takich czynności, mają mu przesłać "uzasadnienie takiego stanowiska". Przemysław Radzik napisał, że czeka na takie informacje do 1 września.