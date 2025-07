Błędy egzaminatorów w "co dziesiątej pracy". NIK o tym, jak sprawdzano matury

Maturzyści o egzaminie z matematyki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: "W OKE w Poznaniu 40 procent wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem i koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości" - brzmi jeden z wniosków pokontrolnych.

Maturzyści coraz częściej okazują nieufność wobec systemu oceniania. Jak podała NIK, w latach 2021-2024 liczba wniosków o wgląd do pracy wzrosła z 32 do 53 tysięcy. Wniosków o weryfikację - z 9 do 16 tysięcy.

Ponad połowa ankietowanych egzaminatorów wskazywała, że niskie wynagrodzenia mają wpływ na jakość oceniania.

Więcej na temat edukacji przeczytasz w tvn24.pl

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie zaprezentowane zostały we wtorek wyniki kontroli pod hasłem "System sprawdzania i oceniania egzaminów maturalnych w latach 2021-2024".

Podmiotami, które NIK poddała kontroli, były Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, obejmująca zakresem działania obszar województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Celem była ocena, czy CKE i OKE w Poznaniu podejmowały prawidłowe działania w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny egzaminów maturalnych w latach 2021-2024. Dodatkowe badania obejmowały informacje z 21 wyższych uczelni oraz wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 1,8 tysiąca egzaminatorów OKE w Poznaniu.

System oceny "nie funkcjonował w pełni skutecznie"

Prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że temat jest społecznie istotny. Zaznaczył, że maturzyści coraz mniej ufają systemowi oceniania prac, co przekłada się na duży wzrost w liczbie wniosków o wgląd do nich. - Wyniki kontroli są niepokojące i pokazują, że obawy maturzystów nie są bezzasadne - zaznaczył.

Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu Karolina Wirszyc-Sitkowska mówiła, że sygnałem do przeprowadzenia kontroli były interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, interpelacje poselskie, skargi wpływające do NIK oraz medialne doniesienia o błędach w ocenianiu egzaminów.

- W latach 2021-2024 system sprawdzania i oceniania prac oraz weryfikacji wyników egzaminów maturalnych nie funkcjonował w pełni skutecznie. W konsekwencji oceny z tych egzaminów nie zawsze były obiektywne i sprawiedliwe - mówi Wirszyc-Sitkowska.

Jak dodaje, dyrektor CKE nie zapewnił w pełni rzetelnego nadzoru nad okręgowymi komisjami w zakresie monitorowania jakości sprawdzania i oceniania egzaminów. Zaznaczyła, że zarówno CKE, jak i OKE w Poznaniu nie podjęły skutecznych działań, by wyeliminować lub istotnie minimalizować błędy popełniane przez egzaminatorów.

Ile wyników matur trzeba była skorygować?

Wirszyc-Sitkowska podkreśliła, że maturzyści coraz częściej okazują nieufność wobec systemu oceniania. - W latach 2021-2024 wzrosła prawie dwukrotnie liczba wniosków o wgląd do pracy z 32 do 53 tysięcy, jak i wniosków o weryfikację wyniku egzaminu z 9 do 16 tysięcy - zaznaczyła. Liczba zdających w tym okresie zmalała z kolei z 360 do 308 tysięcy.

Jak napisano w przedstawionym na konferencji raporcie, "w OKE w Poznaniu 40 procent wniosków o weryfikację wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem i koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości". "W całym kraju dotyczyło to 25 procent takich przypadków. Dla wielu maturzystów zaniżenie oceny mogło oznaczać straconą szansę na studia" - dodano.

Starszy inspektor kontroli państwowej w delegaturze NIK w Poznaniu Aneta Kalinowska informuje, że OKE realizowała corocznie szkolenie dla egzaminatorów na dzień przed rozpoczęciem sprawdzania pracy, a na zakończenie szkolenia przeprowadzano ćwiczenia kontrolne. - Wyniki tych ćwiczeń wykazały, że egzaminatorzy mieli trudności w prawidłowym ocenianiu zadań. Na przykład w 2023 roku dwa zadania z biologii zostały błędnie ocenione przez ponad połowę szkolących się egzaminatorów - zaznaczyła.

Kalinowska zauważyła, że system sprawdzania i oceniania prac zakładał korygowanie błędów oceniania na dwóch poziomach. Przed ogłoszeniem wyników matur ponownie sprawdzano do 10 procent ocenionych prac i weryfikowano techniczne aspekty oceny, co pozwalało na ewentualną korektę przed wydaniem świadectwa. Z kolei po ogłoszeniu wyników proces ten odbywał się na wniosek zdających, co wymagało już wymiany świadectwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2025. Arkusze z matematyki

- Dowodem na to, jak duża była skala błędów w ocenianiu, były wyniki działań egzaminatorów i weryfikatorów w OKE w Poznaniu. Po sprawdzeniu co dziesiątej pracy stwierdzano błędy w ocenie, które skutkowały koniecznością korekty wyniku egzaminu - podkreśliła. Na przykład - w odniesieniu do egzaminu z biologii w 2023 roku - 54 procent ze sprawdzanych 10 procent prac było ocenionych nieprawidłowo.

Błędy egzaminatorów

Kontrola wykazała, że co piąty egzaminator OKE w Poznaniu popełniał błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych, a od 10 procent do 18 procent egzaminujących popełniało błędy techniczne. Polegały one na nieuwzględnieniu w karcie odpowiedzi punktów za niektóre zadania.

Kalinowska zaznaczyła, że w skontrolowanym okresie odsetek egzaminatorów poznańskiej OKE, którzy popełnili błędy w ocenianiu, wzrósł z 10 do 20 procent.

Podkreśliła również, że termin wglądu do pracy nie zawsze był optymalny. Przekazała, że w 2024 roku na ponad 6,9 tysiąca wniosków o wgląd do pracy zgłoszonych w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu wyników - w 43 proc. przypadków wyznaczono termin sierpniowy. Zaznaczyła, że miało to znaczący wpływ na liczbę osób kandydujących na studia w rekrutacji uzupełniającej. Dodała, że kontrola wykazała, że rozwiązanie polegające na dodatkowej rekrutacji nie zawsze wyrównywało szanse kandydatów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Matura 2025. Arkusze z języka polskiego

Według Kalinowskiej, ponad połowa ankietowanych egzaminatorów wskazywała, że to niskie wynagrodzenia mają wpływ na jakość oceniania.

Jednak - podkreśliła - "wyniki kontroli pokazały, że nawet podniesienie w 2024 roku wynagrodzenia egzaminatorów o 30 procent nie przełożyło się na zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez nich w ocenianiu prac egzaminacyjnych".

NIK wystąpiła z wnioskiem pokontrolnym do dyrektora CKE o wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań dotyczących sprawdzania i oceniania egzaminów przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz do dyrektora OKE w Poznaniu o prowadzenie rzetelnej analizy ryzyk związanych z tą kwestią.

OGLĄDAJ: TVN24 HD