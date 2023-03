Błażej Kmieciak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego państwowej komisji ds. pedofilii. "Nie było żadnych nacisków"

czytaj dalej

Silicon Valley Bank (SVB) upadł 10 marca, co doprowadziło do nerwowości na światowych rynkach finansowych. W Europie obawy o siłę szwajcarskiego giganta bankowego Credit Suisse doprowadziły do pospiesznego przejęcia przez rywala UBS. Grupa First Citizens BancShares, do której należą między innymi First Citizens Bank, zgodziła się na zakup Silicon Valley Bank — wynika z oświadczenia amerykańskich władz federalnych.