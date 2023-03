Błażej Kmieciak, szef państwowej komisji ds. pedofilii: pomyliliśmy sacrum ołtarza z profanum kurii

Dla mnie Jan Paweł II jest święty nie dlatego, że kongregacja tak orzekła, tylko dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym, który wierzy w to głęboko, że on jest w niebie. Ale on nie jest Bogiem - powiedział w "Kropce nad i" Błażej Kmieciak, przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii. Ocenił, że "jeżeli nie otworzymy archiwów kościelnych", to materiały takie jak reportaż "Franciszkańska 3" - który pokazuje nieznane fakty z życia Karola Wojtyły - "mają pełne prawo powstawać".

Błażej Kmieciak poinformował w poniedziałek, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego państwowej komisji do spraw pedofilii. Będzie pełnił tę funkcję jeszcze do 14 kwietnia. Kmieciak pozostanie jednak członkiem komisji. W oświadczeniu wyjaśniał, że jego decyzja jest podyktowana zmianami w kompetencjach komisji i obowiązkach jej szefa.

Wieczorem tego dnia w "Kropce nad i" w TVN24 Kmieciak oświadczył między innymi, że "chce powiedzieć osobom skrzywdzonym bardzo wyraźnie, bardzo jasno, że jeżeli nadal będą odczuwały do niego zaufanie, to on jest dla nich".

Kmieciak: pomyliliśmy sacrum ołtarza z profanum kurii

Opowiadał także o swojej dotychczasowej pracy w komisji, w tym o sprawach dotyczących wykorzystywania nieletnich przez duchownych. W tym kontekście został zapytany o reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w którym reporter pokazał dowody na to, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele, zanim jeszcze został papieżem. Kmieciak przyznał, że gdy oglądał reportaż, czuł, że "narastają" w nim pytania.

- Zdefiniuję jedno takie najważniejsze dla mnie: (...) W sytuacji człowieka o niezwykłym podejściu, zupełnie niespotykanym dla biskupów w tamtych czasach - biskupa, potem kardynała Karola Wojtyły - jak to jest możliwe, że wszystko wskazuje na to, że kuria była zamknięta? - pytał Kmieciak.

Zaznaczył, że jest osobą wierzącą. - Dla mnie wiara jest czymś, co daje mi siłę. W sytuacjach, kiedy miałem ochotę - naprawdę wielokrotnie w ciągu prawie tych trzech lat - rzucić to wszystko nie powiem gdzie, to właśnie wiara dawała mi siłę, że to ma sens. Jan Paweł II mówił o tym, że wiara ma sens, że nasze życie ma sens - wskazywał.

- Rozumiem myślenie niektórych, którzy mówią: Ale my kochamy Jana Pawła II. Ja mówię: Ale ja kocham moją żonę. Dla mnie Jan Paweł II jest święty nie dlatego, że kongregacja tak orzekła, tylko dlatego, że jestem człowiekiem wierzącym, który wierzy w to głęboko, że on jest w niebie. Ale on nie jest Bogiem - powiedział gość TVN24.

Jego zdaniem "my pomyliliśmy naprawdę sacrum ołtarza z profanum kurii". - Nie mylmy tych kwestii, bo w kurii ja nie mam kogoś, kto jest drugim Chrystusem, tylko mam arcybiskupa, mam kardynała albo kurialistę - dodał.

Według niego, "jeżeli nie otworzymy archiwów kościelnych, o co państwowa komisja upomina się z uporem maniaka od dłuższego czasu, to tego typu materiały mają pełne prawo powstawać".

Błażej Kmieciak w "Kropce nad i" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24