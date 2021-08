Szef MON Mariusz Błaszczak: zakażemy antyszczepionkowym terrorystom noszenia mundurów

Dziennikarze poznańskiej "Gazety Wyborczej" opisali w tym tygodniu stowarzyszenia sprzeciwiające się obostrzeniom związanym z epidemią COVID-19. Poinformowano, że są to organizacje cywilne, mimo to ich członkowie "występują w pełnym umundurowaniu Wojska Polskiego ".

Doniesienia te skomentował w czwartek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk . - Grupy ludzi w wojskowych mundurach, bez żadnych uprawnień atakują punkty szczepień, gromadzą się, tworzą jakieś organizacje. To przypomina najgorsze momenty choćby z czasów rewolucji ukraińskiej, sytuacji na Białorusi - powiedział.

Zwrócił się przy tym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: - Jarosławie, wyjdź do ludzi i powiedz, co jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo masz zamiar z tym zrobić.