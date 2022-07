Szef MON o rozbudowie armii: dążymy do tego, żeby polskie siły lądowe były najsilniejsze w Europie

Wicepremier i minister obrony narodowej w czwartek na antenie publicznej rozgłośni przypomniał, że w przyszłym roku do Polski trafią amerykańskie czołgi Abrams w trochę starszej wersji, a w wersji najnowszej - za dwa lata. - My dążymy do tego, żeby zmienić całą naszą flotę pancerną. Dążymy do tego, żeby polskie siły lądowe były najsilniejsze w Europie, najsilniejsze jeżeli chodzi oczywiście o Sojusz Północnoatlantycki i to zrobimy - przekazał Mariusz Błaszczak.