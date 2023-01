Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na sylwestrowym koncercie. Politycy obozu władzy oburzeni

Występ zespołu Black Eyed Peas na sylwestrowej imprezie telewizji państwowej wywołał wiele emocji ze względu na tęczowe opaski na ramionach, noszone przez artystów w czasie koncertu. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski wdał się na Twitterze w spór z raperem tej grupy. "To nie Sylwester Marzeń lecz Sylwester Wynaturzeń" - napisał Warchoł. Will.i.am odpowiedział mu, że miłość to między innymi "tolerancja, zrozumienie, jedność, szacunek". W kontekście występu głos zabrali także między innymi wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski oraz szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jeden z członków grupy, raper William James Adams o pseudonimie Will.i.am, opublikował później również na Instagramie wideo, na którym mówił, że dedykuje piosenkę "Where Is the Love?" wszystkim, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. - Kochamy społeczność LGBT - powiedział przed sylwestrowym występem na scenie.

Kontynuując nagranie, już za kulisami, raper wskazywał, że nazwa zespołu to Blake Eyed Peas, ale nie Blake Eyed PiS. - Opowiadamy się za jednością, miłością, tolerancją - powiedział. - Czasami trzeba pojechać w miejsce, gdzie ludzie nie mają takich samych poglądów, aby ich zainspirować co do różnic, co do tego, jak wygląda tolerancja - mówił.