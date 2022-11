Biznesmen znany z "afery mieleckiej" zatrzymany przez CBA

Szajka i oszustwa na 200 milionów

Stał się on publicznie rozpoznawalny, gdy w 1995 roku spółka Grand Ltd, w której G. był inwestorem, pojawiła się w WSK PZL Mielec produkujących wówczas m.in. samoloty dostawcze. Wcześniej firma G. handlowała komputerami i puchowymi kurtkami z republikami byłego ZSRR. Tak też zarobiła pierwsze miliony dolarów.

Białe skarpetki i afera

"Tak się wtedy robiło biznesy, w białych skarpetkach, znoszonych butach, z byle jakim zegarkiem na ręce" - to fragment tekstu o Józefie G., który ukazał się w tygodniku "Polityka" w 2015 roku.

Mieleckie zakłady wytwarzały samoloty na rosyjskich, a później ukraińskich licencjach - Iliuszyna, następnie modele Antonowa: An2, Dromadery, M-15, Iskry, Iskierki a wreszcie An28. Ten ostatni, po rozpadzie ZSRR, został zmodernizowany i wyposażony m.in. w nowy silnik i nawigację, by sprzedawać go na cały świat.

Problem w tym, że fabryka w Mielcu nie uzyskała zgody na przeniesienie na siebie praw autorskich od Kijowskiego Zakładu Mechanicznego im. Antonowa. WSK PZL Mielec swój hit eksportowy (zdobył kontrakt m.in. dla Gwardii Narodowej Wenezueli ) sprzedawał jako M-28 Skytruck, co podważali prawnicy ukraińskiej już wtedy fabryki.

Obietnicę rozwiązania problemu złożył ówczesnym władzom WSK PZL Mielec właśnie Józef G. Wkrótce przywiózł podpisaną ugodę z ukraińskim producentem, za co wziął prowizję w wysokości 16 milionów zł, a także stał się pośrednikiem w zawieranych przez mieleckie zakłady umowach m.in. z polskim wojskiem .

Akt oskarżenia

Po trzech latach takiej współpracy między mieleckimi zakładami a Grand Ltd. w ich siedzibach pojawili się funkcjonariusze największej ówczesnej służby specjalnej, czyli Urzędu Ochrony Państwa. W 2002 roku wobec Józefa G. oraz czternastu innych osób Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała akt oskarżenia.

Kwestionowaliśmy pośrednictwo Grand Ltd. w zawarciu umowy z Antonowem i honorarium uważając, że dokonano wypłaty za coś, co nie istniało, że fałszowano dokumenty i taki materiał dowodowy przedstawiłem sądowi

Prokuratura uznała, że kierownictwo WSK PZL Mielec, pełnomocnicy Grand Ltd. narazili firmę na znaczne straty, przywłaszczyli około 16 milionów złotych a ugoda z Antonowem była podrobionym dokumentem.

Proces rozpoczął się w 2002 roku, sześciu oskarżonych wkrótce przyznało się do winy, dobrowolnie poddając się karze, a sąd przychylił się do ich wniosku. Ale wciąż toczył się "główny" proces przed sądem w Tarnobrzegu wobec Józefa G. i innych osób, które nie przyznały się do winy.