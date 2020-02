Bitwa kiboli w Rzeszowie. Jest nagranie

Kilkudziesięciu kiboli walczyło ze sobą we wtorkowy wieczór przed jednym z centrów handlowych w Rzeszowie. Według informacji tvn24.pl to efekt porachunków między pseudokibicami lokalnych drużyn Resovii i Stali. Zdarzenie zostało zarejestrowane na filmie.

Filmik z nagraniem bójki trafił do redakcji tvn24.pl. Widać na nim dwie grupy kiboli, które walczą na pięści na parkingu przed centrum handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. W walce bierze udział około 50 osób, mają twarze zamaskowane kominiarkami. Nie przeszkadzają im stojące na parkingu samochody.

Zapytaliśmy o to zdarzenie rzeszowską policję. - Wczoraj po godzinie 20 w rejonie galerii handlowej Millenium Hall doszło do zbiegowiska i bójki, najprawdopodobniej pomiędzy pseudokibicami klubów Resovia Rzeszów i Stal Rzeszów – potwierdził nadkomisarz Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. - Policjanci zostali zawiadomieni o nim około godziny 20.20. W zdarzeniu uczestniczyło około 40-50 pseudokibiców. Całe zajście trwało około 2 do 3 minut - dodał.