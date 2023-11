Episkopat debatował o ustawie w sprawie ochrony dzieci przed przemocą. Przed Kościołem kolejne kroki

czytaj dalej

Pfizer pozwał Polskę za niewywiązanie się z umowy szczepionkowej - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Gigant farmaceutyczny żąda zapłaty 6 miliardów złotych. Na ten temat mówiła w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Katarzyna Sójka. - Jest to trudna sprawa i nie dotyczy tylko Polski - stwierdziła. Sójka jednocześnie zaznaczała, że jest szansa "na to, by w dobry sposób zakończyć ten proces". Według DGP pierwsza rozprawa ma się odbyć na początku grudnia.