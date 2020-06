Papież zdecydował. Biskup Edward Janiak odsunięty od kierowania diecezją kaliską

Co ta decyzja oznacza dla diecezji kaliskiej? Jak tłumaczy portal Deon, papież Franciszek powierzył arcybiskupowi Rysiowi obowiązki ordynariusza przynajmniej na czas postępowania w sprawie oskarżeń wobec biskupa Janiaka. Wyjaśniono, że posługa apostolska abp. Rysia skończy się z chwilą powołania nowego biskupa ordynariusza w Kaliszu, odwołania dekretu przez papieża lub powrotu biskupa Janiaka w przypadku oczyszczenia go z zarzutów.

2 czerwca poznańska kuria poinformowała, że arcybiskup poznański Stanisław Gądecki został upoważniony do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw dotyczących pedofilii. Dodano, że decyzja ta "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy, co do postawionych zarzutów".