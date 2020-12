Kim jest biskup Edward Janiak, którego Tadeusz Rydzyk nazwał "współczesnym męczennikiem"

Podczas obchodów 29. urodzin Radia Maryja dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk nazwał "współczesnym męczennikiem" Edwarda Janiaka, biskupa odsuniętego przez papieża z funkcji metropolity kaliskiego. Sam hierarcha w czerwcowym liście do wiernych prosił o modlitwę w czasie "medialnej nagonki", a w liście do biskupów oskarżał prymasa Polski o zmowę z braćmi Sekielskimi, którzy w dokumencie "Zabawa w chowanego" zarzucili biskupowi Janiakowi udział w tuszowaniu przypadków pedofilii.

- Nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim? To go szybciej rak zje. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce? - mówił w Toruniu redemptorysta podczas sobotniej mszy świętej z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja.

- Zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się. Nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże - mówił duchowny, nawiązując do ujawnianych przez media przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży.