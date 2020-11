"Byśmy nie uciekali w pełne strachu milczenie i w pełne buty przemowy"

"Papież Franciszek wzywa nas do braterstwa i przyjaźni społecznej"

"Bożego Ducha nie ma tam, gdzie jest niezgoda"

- By zmieniać to, co się teraz dzieje, to, co przeważa, trzeba nam nade wszystko zadbać o jakość naszego wnętrza, naszej duszy, serca – mówił biskup, apelując, by serca chrześcijan były "szlachetne i dobre". - Trzeba nam dziś tym bardziej na tę drogę odważnie wstąpić. Bez zwłoki, każdy niech zacznie od siebie – nawoływał, prosząc, by żyć i dzielić się z innymi Jezusem. - Jeśli tego będzie więcej i więcej, nie zniknie Królestwo Boże w świecie i będzie znów więcej kultury chrześcijańskiej w naszej ojczyźnie – zakończył homilię biskup opolski.