Niebezpieczne stężenie BPA wykryte u 99 procent Polaków. Jak to wpływa na nasze zdrowie

Bisfenol A (BPA), czyli związek chemiczny powszechnie stosowany do produkcji wielu plastikowych i metalowych opakowań żywności, butelek czy paragonów, przenika do naszego układu trawiennego, może zmieniać sposób funkcjonowania układu hormonalnego, uszkadzać układ rozrodczy i negatywnie wpływać na układ odpornościowy.

Bisfenol A - jak wpływa na ludzki organizm

Komisja Europejska przygotowuje obecnie wniosek dotyczący zakazu stosowania Bisfenolu A i innych bisfenoli w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wśród ekspertów od lat pojawiają się opinie, by wyjmować produkty z plastików, folii i puszek. - Ryż, makaron, kasza najlepiej w postaci sypkiej. Nie kupować dań gotowych. Mamy filtry i możemy pić wodę z kranu. No i kupować rzeczy w szklanych opakowaniach. To najlepszych sposób przechowywania - radziła w wywiadzie dla programu "Polska i świat" Hanna Stolińska-Fiedorowicz z Instytutu Żywności i Żywienia.