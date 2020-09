Billboardy z gestem Lichockiej. Ukarana naganą posłanka domaga się przeprosin

Lichocka ukarana naganą za gest w Sejmie. "Hejt totalnej opozycji"

Na początku sierpnia sejmowa Komisja Etyki Poselskiej ukarała posłankę Lichocką najwyższą możliwą karą, czyli naganą . Nie wiadomo, jakie argumenty padały na posiedzeniu - było ono zamknięte dla mediów. Na nasze pytania dotyczące posiedzenia posłanka Lichocka, która się na nim pojawiła, odmówiła odpowiedzi, argumentując, że "nie rozmawia z TVN-em". W rozmowie z Polską Agencją Prasową oceniła natomiast, że decyzja komisji etyki świadczy o tym, iż gremium to "wpisuje się w hejt totalnej opozycji". - Na podstawie zmanipulowanych zdjęć, zmanipulowanej sytuacji, formułuje bardzo nieproporcjonalne oskarżenia i to jest po prostu walka polityczna - oceniła Lichocka.

Zdjęcie Lichockiej na billboardach i zbiórka

Wezwanie do usunięcia zbiórki, wpłaty 40 tysięcy na rzecz fundacji i przeprosin posłanki

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że doszło do naruszenia jej dóbr osobistych. Prawnicy reprezentujący Lichocką wysłali do organizatorów akcji wezwanie do usunięcia zbiórki, zapłacenia 40 tysięcy złotych na rzecz Fundacji "Rak'n'Roll - Wygraj Życie", a także do przeprosin posłanki.