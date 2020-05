Ponad 123 miliardy euro "do przodu", 255 tysięcy inwestycji. Ministerstwo chwali 16 lat Polski w Unii Europejskiej

Ponad 30 miliardów złotych przypada średnio na każdy rok członkostwa naszego kraju w UE. Jednak - jak zaznaczono w podsumowaniu - nie tylko ekonomiczny bilans ostatnich 16 lat wypada korzystnie, ale także polityczny i społeczny. Polacy bardzo pozytywnie oceniają obecność Polski w Unii. Zdecydowana większość uważa, że skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii Europejskiej. 16 lat naszego członkostwa we Wspólnocie podsumowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponad 30 miliardów złotych na każdy rok członkostwa

Polacy bardzo pozytywnie oceniają członkostwo w Unii Europejskiej

Bardzo dobrze również Polacy oceniają członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej, zdecydowana większość uważa, że skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii Europejskiej. "Skala i tempo przemian, których dokonaliśmy, to bez wątpienia skok cywilizacyjny. Przystąpienie do Wspólnoty, otwarcie granic i rynków – choć nie wszystkich jego segmentów od razu – a także pieniądze ze wspólnego budżetu, były dla nas impulsem do rozwoju tak szybkiego, jak nigdy wcześniej. Odmieniło to także wyobrażenia o naszym kraju, pięknym, gościnnym i atrakcyjnym dla inwestorów. Doceniły go nie tylko wielkie międzynarodowe koncerny, ale też mniejszy biznes, turyści i osoby, które po prostu chcą tu mieszkać i pracować" - napisano.