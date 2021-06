"Chcę przekazać podziękowanie państwu polskiemu, że uratowano mnie z więzienia"

"Chcę przekazać wielkie podziękowanie"

- Sprawa naszego wyzwolenia jest naprawdę bardzo trudna, w naszej sprawie wyzwolenia toczy się sprawa karna na Białorusi. Jeszcze nie możemy opowiadać zbyt dużo o tym, co nas spotkało - tłumaczyła działaczka. Dodała jedna, że pobyt w areszcie "to okrutne dni niewinnych osób".

Dodała, że oskarżono ją o gloryfikację nazizmu, co było dla niej "okrutnym oskarżeniem", bo również jej rodzina ucierpiała w tamtym okresie. Paniszewa przyznała, że oskarżali ją prokuratorzy w Brześciu, którzy też należą do mniejszości polskiej. Mówiła, że w więzieniu spotkały ją "psychologiczne tortury".

Biernacka: nie jestem politykiem, jestem zwykłym człowiekiem

Opowiadała także o tym, jak wyglądał proces opuszczania więzienia w Mińsku. - Przyjeżdżał do nas do więzienia konsul. Pytał o to, czy jesteśmy gotowe już pojechać do Polski (…). Nie chciałyśmy wyjeżdżać, ale jak wyszło, tak wyszło. Jesteśmy już tutaj. Nie widzieliśmy żadnych dokumentów, nie podpisywałyśmy nic na granicy, czy chcemy wyjechać czy nie - mówiła.