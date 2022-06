Wyśmiewali koleżankę w internecie. Sąd rodzinny zajmie się trojgiem uczniów

Mieli wulgarnie wyzywać na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych, poniżać, przerabiać jej zdjęcia. Nastoletnia dziewczyna z Bielska-Białej (woj. śląskie) czuła się zaszczuta i opowiedziała o wszystkim matce. Ta zawiadomiła policję, która postawiła przed sądem rodzinnym dwóch 15-latków i 14-latkę. - Hejt to prawdziwa przemoc, może doprowadzić do tragedii. Moralnie winni są także ci, którzy "lajkują" obraźliwe wpisy - podkreślają bielscy policjanci.

- Wszystko rozgrywało się w cyberprzestrzeni od końca 2021 roku do końca stycznia 2022 roku, kiedy interwencja policji to zahamowała - mówi Roman Szybiak, rzecznik bielskiej policji.

Dwaj 15-latkowie i 14-latka będą się tłumaczyć w sądzie rodzinnym

Policja: Kto lajkuje, ten współwinny. "Delikatnie dokładają w bolące miejsce"

"Mowa nienawiści - hejt - to bardzo niebezpieczne zjawisko, bez względu na to, czy ofiara jest atakowana w świecie realnym, czy w cyberprzestrzeni, na zamkniętych grupach i forach lub w mediach społecznościowych. Policjanci ścigają jej sprawców, którzy muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami. Mowa nienawiści - hejt, to prawdziwa przemoc, tak samo niebezpieczna, jak fizyczne zadawanie ciosów, bicie, kopanie, czy opluwanie. Co równie ważnie, przemoc fizyczna i psychiczna jest tak samo ścigana i karana" - ostrzegają bielscy policjanci.

Dodają, że moralnie współwinni są także ci, którzy "lajkują" obraźliwe wpisy. - To jest tak, jakby trzech uderzyło kogoś z pięści, a reszta delikatnie dołożyła delikatnie w to samo bolące miejsce. Gdy to się stanie raz, to jeszcze nie jest takie straszne. Ale jeśli to się powtarza codziennie, kilkanaście razy dziennie, przez miesiąc, staje sę groźne - mówi Szybiak.