Zaatakował nożem 12-latkę, dziewczynki nie znał. Napastnik usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

12-latka, zaatakowana w czwartek przed szkołą podstawową w Bielsku-Białej (woj. śląskie) jest w ciężkim stanie, przeszła operację ratującą życie. - 41-latek, który jest podejrzewany o zaatakowanie dziewczynki, nie zna ofiary - przekazała policja. Śledczy kwalifikują sprawę jako usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna zarzuty ma usłyszeć jeszcze w piątek. Wcześniej policja informowała, że po jego zatrzymaniu wystąpiły "przesłanki do tego, by napastnik został przebadany przez biegłych psychiatrów".

Jak udało się ustalić reporterowi TVN24 Jerzemu Korczyńskiemu, 41-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o zaatakowanie 12-letniej dziewczynki, nie znał jej. - Policjanci potwierdzają, że między mężczyzną a dziewczynką nie ma żadnego pokrewieństwa. Absolutnie się nie znali. 12-latka jest przypadkową ofiarą - relacjonuje reporter. I dodaje, że mężczyzna zadał dziecku kilkanaście ciosów nożem kuchennym. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że dziewczynka ma rany brzucha, klatki piersiowej i nogi.

- Mężczyzna trafi teraz na obserwację psychiatryczną, by odpowiedzieć na pytanie, czy może zostać przesłuchany w tej sprawie - informuje Korczyński. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła w piątek PAP, 41-letni napastnik Arkadiusz D. mieszkał w bloku naprzeciwko szkoły. Jak wynika z relacji jego rodziny, leczył się psychiatrycznie, miał przyjmować leki.

Lekarze: dziecko przeszło kilkugodzinną operację

Szpital, gdzie przebywa zaatakowana dziewczyna, w piątek przekazał podstawowe informacje na temat jej stanu zdrowia. 12-latka najpierw trafiła do szpitala w Bielsku-Białej, ale szybko została przetransportowana śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak przekazali lekarze określili jej stan jest ciężki, ale stabilny.

- Około godziny 17 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przywiozło do nas 12-letnią dziewczynkę, która została pokłuta nożem - przekazał dziennikarzom Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci GCZD. - Dziecko przeszło kilkugodzinną operację, w trakcie której udało nam się wszystkie obrażenia zaopatrzyć - dodał.

Policja: po zatrzymaniu wystąpiły przesłanki do przebadania przez biegłych psychiatrów

Po zatrzymaniu napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie jest pilnowany przez policjantów. Roman Szybiak, rzecznik bielskiej policji poinformował też, że w tej sprawie przesłuchani zostali już świadkowie zdarzenia. - Mamy zabezpieczone narzędzie zbrodni. Dotychczas zebrany materiał dowodowy jest wystarczający, by wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie napastnika - powiedział. Lokalne media nieoficjalnie informowały w czwartek, że mężczyzna zadał ciosy nożem kuchennym o 20-cm ostrzu. Rzecznik bielskiej policji pytany o stan zdrowia psychicznego napastnika powiedział, że po jego zatrzymaniu wystąpiły "przesłanki do tego, by został przebadany przez biegłych psychiatrów". Powoła ich prokurator. - Dopiero po tych badaniach napastnik będzie mógł usłyszeć zarzut. Biegli ocenią, czy mogą być z nim wykonywane czynności procesowe, czy nie- przekazał policjant. Policjanci od momentu zatrzymania mają 48 godzin na skompletowanie materiału umożliwiającego postawienie zarzutów i wystąpienie do sądu o tymczasowy areszt. Ten termin upłynie w sobotę. Nad sprawą pracują funkcjonariusze z wydziału kryminalnego bielskiej komendy pod nadzorem prokuratora. Sąd na rozpoznanie wniosku i wydanie postanowienia ma później 24 godziny. Szybiak wyjaśnił w rozmowie z PAP, że mężczyzna - bez względu na stan zdrowia - może zostać tymczasowo aresztowany. 41-latek może też formalnie zostać podejrzanym także, jeżeli zostanie wydane postanowienienie, że nie będzie moża go przesłuchać.

Atak nożownika w Bielsku-Białej Bartłomiej Sidorczuk

Prokurator: 41-latek usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe. - Zostało wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz postawieniu zarzutu usiłowania zabójstwa ze skutkiem w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. (…) Prokurator udał się do Bielskiego Centrum Psychiatrii, gdzie przebywa mężczyzna. Tam ogłosi mu zarzuty. Ma także przesłuchać mężczyznę, o ile będzie chciał on składać wyjaśnienia - powiedziała w piątek po południu w rozmowie z PAP Agnieszka Michulec z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. 41-letni napastnik po zatrzymaniu został umieszczony w Bielskim Centrum Psychiatrii. Prokurator zastrzegła, że psychiatrzy wydali zgodę na przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Rzecznik poinformowała, że po wykonaniu prokuratorskich czynności "planowane jest złożenie wniosku do sądu o zastosowanie (…) tymczasowego aresztowania". - Jaki będzie termin posiedzenia, tego nie wiemy, bo najpierw musi zostać złożony wniosek, a o terminie decyduje sąd - wyjaśniła Michulec.

Świadek: Usłyszałem przeraźliwy krzyk. Ten człowiek powiedział: proszę sobie dzwonić na policję

Małgorzata Marczok, reporterka TVN24 rozmawiała telefonicznie ze świadkiem ataku na 12-latkę. - Usłyszałem przeraźliwy krzyk. W tym momencie spojrzałem w kierunku szkoły. Widziałem, że mężczyzna bije kogoś leżącego na ziemi. Podbiegłem do niego, odepchnąłem go, mówiąc: co ty robisz człowieku? - relacjonuje świadek. I dodaje: - W tym momencie zobaczyłem, że jest dziewczynka na ziemi, cała zakrawiona i dalej krzyczy. Ten człowiek po prostu powiedział: proszę dzwonić sobie na policję, nie ma żadnego problemu. Przeszedł na drugą stronę ulicy i wszedł do bloku.

Świadek o ataku nożownika w Bielsku-Białej TVN24

Atak przy szkole

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 13 przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ulicy Grota Roweckiego w Bielsku-Białej.

O szczegółach ataku mówił rzecznik bielskiej policji Roman Szybiak.

Opisał, że 41-letni napastnik, mieszkaniec Bialska-Białej, wszedł na teren obejścia szkoły i "z nieustalonych na razie przyczyn" zadał kilka ciosów nożem znajdującej się przy wejściu do szkoły 12-latce. - Zadał jej kilka ciosów nożem. Obrażenia, jakie odniosła, bezpośrednio zagrażają życiu. Na szczęście bardzo szybko przyjechało pogotowie, które udzieliło pierwszej pomocy - powiedział Szybiak. 12-latka trafiła do szpitala pediatrycznego w Bielsku.

12-latka raniona nożem, policjanci zatrzymali 41-latka śląska policja

Porzucił nóż i uciekł

Sprawca po napaści porzucił nóż w miejscu, w którym zaatakował, po czym zbiegł i ukrył się w jednym z bloków, który znajduje się na osiedlu w pobliżu szkoły. Wkrótce przy placówce pojawili się policjanci, którzy w rozmowie ze świadkami ustalili, gdzie mężczyzna mógł się ukryć. Chwilę po zdarzeniu został zatrzymany, był zaskoczony, nie stawiał czynnego oporu - relacjonował rzecznik.

Napastnik trafił do komendy miejskiej policji w Bielsku-Białej. - Ustalamy stan jego świadomości, czy znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków - mówił dalej Szybiak. Dodał, że potem policjanci będą chcieli ustalić motywy działania 41-latka.

Rzecznik bielskiej policji o szczegółach ataku na 12-latkę przed szkołą w Bielsku-Białej TVN24

Szybiak potwierdził, że w toku policyjnego śledztwa zabezpieczono monitoring. - Nagranie znajdzie się w aktach śledztwa - dodał. Nie ujawnił, co na nim widać.

Żadne inne dziecko z tej szkoły nie zostało zaatakowane.

Autor:eŁKa/ tam

Źródło: TVN24 Katowice, PAP