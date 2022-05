Zaatakował nożem 12-latkę. Policja potwierdza, że się nie znali

12-latka, zaatakowana w czwartek przed szkołą podstawową w Bielsku-Białej (woj. śląskie) jest w ciężkim stanie, przeszła operację ratującą życie. - 41-latek, który jest podejrzewany o zaatakowanie dziewczynki, nie zna ofiary - przekazała policja. Śledczy kwalifikują sprawę jako usiłowanie zabójstwa. A policja poinformowała, że po zatrzymaniu mężczyzny wystąpiły "przesłanki do tego, by napastnik został przebadany przez biegłych psychiatrów".

- Mężczyzna trafi teraz na obserwację psychiatryczną, by odpowiedzieć na pytanie, czy może zostać przesłuchany w tej sprawie - informuje Korczyński. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła w piątek PAP, 41-letni napastnik Arkadiusz D. mieszkał w bloku naprzeciwko szkoły. Jak wynika z relacji jego rodziny, leczył się psychiatrycznie, miał przyjmować leki.

Lekarze: dziecko przeszło kilkugodzinną operację

Szpital, gdzie przebywa zaatakowana dziewczyna, w piątek przekazał podstawowe informacje na temat jej stanu zdrowia. 12-latka najpierw trafiła do szpitala w Bielsku-Białej, ale szybko została przetransportowana śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak przekazali lekarze określili jej stan jest ciężki, ale stabilny.

Policja: po zatrzymaniu wystąpiły przesłanki do przebadania przez biegłych psychiatrów

Po zatrzymaniu napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie jest pilnowany przez policjantów. Roman Szybiak, rzecznik bielskiej policji poinformował też, że w tej sprawie przesłuchani zostali już świadkowie zdarzenia. - Mamy zabezpieczone narzędzie zbrodni. Dotychczas zebrany materiał dowodowy jest wystarczający, by wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie napastnika - powiedział. Lokalne media nieoficjalnie informowały w czwartek, że mężczyzna zadał ciosy nożem kuchennym o 20-cm ostrzu. Rzecznik bielskiej policji pytany o stan zdrowia psychicznego napastnika powiedział, że po jego zatrzymaniu wystąpiły "przesłanki do tego, by został przebadany przez biegłych psychiatrów". Powoła ich prokurator. - Dopiero po tych badaniach napastnik będzie mógł usłyszeć zarzut. Biegli ocenią, czy mogą być z nim wykonywane czynności procesowe, czy nie- przekazał policjant. Policjanci od momentu zatrzymania mają 48 godzin na skompletowanie materiału umożliwiającego postawienie zarzutów i wystąpienie do sądu o tymczasowy areszt. Ten termin upłynie w sobotę. Nad sprawą pracują funkcjonariusze z wydziału kryminalnego bielskiej komendy pod nadzorem prokuratora. Sąd na rozpoznanie wniosku i wydanie postanowienia ma później 24 godziny. Szybiak wyjaśnił w rozmowie z PAP, że mężczyzna - bez względu na stan zdrowia - może zostać tymczasowo aresztowany. 41-latek może też formalnie zostać podejrzanym także, jeżeli zostanie wydane postanowienienie, że nie będzie moża go przesłuchać.