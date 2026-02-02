Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pacjentka zmarła, szpital odwołał się od decyzji o karze. Jest rozstrzygnięcie NFZ

Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Kontrola w szpitalu po śmierci pacjentki. "Nieprawidłowości miały charakter systemowy"
Źródło: TVN24
W prywatnym szpitalu w Bielsku-Białej zmarła pacjentka, u której pod nieobecność ginekologa przeprowadzono cesarskie cięcie. Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał od placówki zwrotu otrzymanych pieniędzy i nałożył wysoką karę. Szpital odwołał się od decyzji, ale już wiadomo, że nie przyniosło to oczekiwanego skutku.

Kulisy operacji, po której w prywatnym szpitalu w Bielsku-Białej zmarła 41-letnia Anna opisała w reportażu tvn24.pl Małgorzata Goślińska. Podczas postępowania wszczętego po śmierci pani Anny prokuratura ustaliła, że błędy które przyczyniły się do śmierci kobiety nie były jednorazową sytuacją. W efekcie Szpital Esculap został przez wojewodę wykreślony z listy placówek medycznych. Nałożono też na niego karę: 363 tys. złotych.

"Z ustaleń kontroli wynika, że pacjentki pooperacyjne były pozostawione wyłącznie pod opieką położnych, zaś stwierdzone nieprawidłowości miały charakter systemowy, a nie incydentalny" - przekazał NFZ.

Szpital odwołał się od decyzji. W poniedziałek NFZ przekazał w korespondencji z naszą redakcją, że nałożona na szpital kara pozostaje w mocy.

"Prezes Narodowego Funduszu w całości oddalił zastrzeżenia zgłoszone przez CM 'Eskulap' do wyników kontroli NFZ oraz podtrzymał wszystkie ustalenia, negatywną ocenę placówki oraz nałożone sankcje finansowe, wskazane w wystąpieniu pokontrolnym" - czytamy w wiadomości od Pawła Florka, dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Kontrola w "Esculapie"

Kontrola objęła pierwszą połowę ubiegłego roku. Wyniki potwierdziły, że pacjentka została bez opieki ginekologa po cesarskim cięciu, a sprzęt medyczny nie miał aktualnych przeglądów technicznych.

- To była norma, że nie było ginekologa. Przychodził ginekolog, wykonywał cięcie cesarskie i szedł do domu - mówi dziennikarka tvn24.pl Małgorzata Goślińska. Tak też było w przypadku pani Anny. 41-letnia kobieta zmarła kilka godzin po zabiegu.

Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej

- Po dwóch godzinach już były obiektywne wyniki, które wskazywały, że mogła mieć na przykład krwotok wewnętrzny, że mogła mieć atonię macicy, czyli że macica się nieprawidłowo obkurcza po porodzie. Było wysokie tętno i jednocześnie niskie ciśnienie. Miała takie objawy, że ona czuła gorąco i miała zimne nogi - wylicza Małgorzata Goślińska.

- Dochodziło do momentu, gdzie widziałem, że ona odpływa. Dotykałem jej nóg, one były zimne, a skarżyła się, że jest jej bardzo ciepło w te nogi - mówi partner zmarłej, Krzysztof Wnętrzak.

Śmierć 41-latki w klinice Esculap

Ale w szpitalu nie było już ginekologa. Na oddziale było aż sześć pacjentek po cesarskim cięciu. - Nie powinno tak absolutnie być. Zgodnie ze wszelkimi uregulowaniami ten ginekolog jest tam obowiązkowo obecny - podkreśla prof. Piotr Socha, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

Pacjentka nie została też przewieziona do szpitala o wyższej referencyjności. Zamiast tego po kilku godzinach została poddana kolejnej operacji, a ginekolog pojawił się w jej trakcie. - I wtedy ginekolog znowu wyszedł ze szpitala - zwraca uwagę Małgorzata Goślińska.

Po źle przeprowadzonej operacji, dopiero o godzinie 1 w nocy pani Anna została przewieziona karetką do innego szpitala. Nie udało się jej jednak uratować.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
Małgorzata Goślińska
Pani Anna zmarła w wyniku powikłań po cesarskim cięciu
"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"
Małgorzata Goślińska
Pani Anna zmarła po porodzie
"Błagam, niech pan mi ratuje Anię". Zmarła po porodzie, lekarze z zarzutami
Katowice

Pierwsze zarzuty w tej sprawie prokuratura postawiła na początku listopada 2025 roku. - Są to zarzuty dotyczące zarówno narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo utraty życia i skutkujące jej zgonem, jak również są to zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji medycznej i poświadczeniem nieprawdy - mówi Łukasz Zachura z Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ.

Nieprawidłowości w szpitalu

Jak ustaliła reporterka portalu tvn24.pl do różnych nieprawidłowości w szpitalu dochodziło od lat. Niebezpieczna sytuacja spowodowana nieobecnością lekarza miała miejsce także w 2024 roku. - Pielęgniarki mówiły nad panią Sarą, że być może trzeba będzie zrobić cesarkę i co teraz, bo nie ma lekarza - mówi Goślińska.

Esculap to prywatny szpital, który miał kontrakt z NFZ na opiekę okołoporodową. W związku z tym pojawiają się pytania, dlaczego kontrolę przeprowadzono dopiero kilka miesięcy po tragedii. Szpital w tym czasie przyjmował kolejne kobiety w ciąży.

Nie wiadomo też, jak często sprawdzane są inne porodówki w Polsce. Wiceminister zdrowia w grudniu zalecił wzmożenie takich kontroli. - Zlecamy kontrole wszystkich oddziałów położniczo-ginekologicznych również i stosownym służbom, żeby szczególnie zwróciły uwagę na te oddziały, w których się wykonuje mało świadczeń jeżeli chodzi o kobiety w ciąży - wskazuje wiceminister Tomasz Maciejewski.

OGLĄDAJ: W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)

W okowach mrozu. Awaria sieci ciepłowniczej w Gdańsku. W TVN24 trwa program specjalny
NA ŻYWO

Mrozi, Liski (Warmińsko-Mazurskie)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska i ŚwiatBielsko-BiałaOchrona zdrowia
Czytaj także:
Tsugaike Mountain Resort w Japonii
22-latka zawisła na wyciągu narciarskim. Nie żyje
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
BIZNES
Protesty w Iranie
Upadek reżimu i co dalej? Pięć scenariuszy
Monika Winiarska
Jak się wyłącza internet w państwie?
Jak wyłączyć internet w całym kraju?
Michał Istel
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
METEO
54 min
pc
Słowa, których nie usłyszysz na antenie. Komentatorzy zdradzają sekrety języka igrzysk
Słowo daję
Aleksandra Dulkiewicz
"Temperatury w domach mogą spaść do 15 stopni". Prezydentka Gdańska apeluje
Trójmiasto
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł
Polska
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
METEO
imageTitle
"Sezon 2026 będzie ostatnim". Zaskakująca decyzja polskiej mistrzyni
EUROSPORT
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
BIZNES
Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne
Trójmiasto
shutterstock_2242782927
Zimno, które zabija. Lekarze apelują o rozsądek i pomoc potrzebującym
Piotr Wójcik
Himalaje, Nepal
Miliony za akcje ratunkowe, których nie było. Sześć osób zatrzymanych
Świat
pap_20220911_2YK
Po raz pierwszy rak trzustki zniknął bez śladu. Naukowiec dokonał "niemożliwego"
Zdrowie
imageTitle
Włosi nie mają wątpliwości. Czołowy piłkarz lada chwila opuści Legię
EUROSPORT
Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty
Opole
Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Wybuchł tam ogromny pożar. Są pieniądze na usunięcie 300 ton odpadów
Łódź
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
BIZNES
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
WARSZAWA
Petr Pavel
Prezydent nie pojedzie na szczyt NATO? Kolejna odsłona konfliktu
Maciej Wacławik
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
METEO
imageTitle
"Ogromny cios". Koszmar Ter Stegena trwa
EUROSPORT
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
WARSZAWA
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
BIZNES
SCT KRAKÓW
Tyle kierowcy zapłacili za wjazd do SCT
Kraków
imageTitle
Alcaraz nietypowo uczci tytuł w Melbourne
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica