Policjanci rozwikłali tajemnicę śmierci sprzed czterech lat. Aresztowano 23-latka

Policjanci Centralnego Biura Śledczego i Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej zatrzymali 23-letniego Rafała M. Mężczyzna - podejrzany o pobicie ze skutkiem śmiertelnym młodego człowieka, do którego doszło ponad cztery lata temu - decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód został aresztowany na trzy miesiące.

W 2016 roku w centrum Bielska-Białej przed lokalem przy ulicy Barlickiego doszło do incydentu z udziałem grupy młodych osób. W czasie bijatyki 23-letni mężczyzna upadł i w wyniku uderzenia głową o chodnik, stracił przytomność. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia - relacjonowały lokalne media.

Osoba powiązana ze środowiskiem pseudokibiców

- Sprawa była bardzo trudna do wyjaśnienia, ponieważ świadkowie czy osoby mające wiedzę na temat zajścia, nie chcieli współpracować z organami ścigania - powiedziała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP. - Policjantów to nie zniechęciło i kolejno odtwarzali ostatnie chwile życia pokrzywdzonego oraz okoliczności, w wyniku których doszło do pobicia, skutkiem którego była śmierć młodego mężczyzny - dodała.