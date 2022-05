Ugodzona nożem 12-latka wybudzona ze śpiączki. Jej stan nadal jest ciężki

czytaj dalej

W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie tak zwanych kamieni milowych - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak dodał, zostały one przekazane do finalnej akceptacji przez Komisję.