Ratownik był oskarżony o znieważenie lekarza. Sąd umorzył sprawę

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2020 roku, do których doszło na terenie szpitala w Bielsku Podlaskim. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu ratownikowi medycznemu, że podczas przyjmowania pacjenta, znieważył lekarza kurdyjskiego pochodzenia.

Miał to zrobić poprzez używanie wobec niego "określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, ubliżanie mu i pogardliwe wskazywanie jego różnic narodowościowych i religijnych oraz podważanie jego kompetencji zawodowych jako lekarza i zarzucanie niewłaściwego wykonywania praktyk medycznych".

Sąd pierwszej instancji zasądził 800 złotych grzywny

Śledczy zarzucili ratownikowi też pomówienie lekarza o niewłaściwe sprawowanie praktyk medycznych i podważanie jego kompetencji zawodowych jako lekarza, co mogło go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza.