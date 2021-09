Chodził ulicami Bielska Podlaskiego. Jeżozwierza złapali na terenie plebanii

Zamknął jeżozwierza w piwnicy i zadzwonił po służby

- Byłem zdziwiony, ale nie aż tak bardzo jakbym mógł być, gdybym wcześnie nie przeczytał w lokalnych mediach, że od kilku dni po ulicach biega właśnie jeżozwierz. Jedno to przeczytać, a drugie zobaczyć na żywo. Powiedziałem do znajomych, że zwierzę trzeba złapać - mówi nasz rozmówca.

W akcji policja, straż pożarna i wolontariuszki TOZ

Jeżowierz złapany, szukają właściciela

Jeżozwierz został złapany do transportera. Obecnie przebywa - w odpowiednio przystosowanej zagrodzie - u jednej z wolontariuszek. - Sprawdzamy, kto w okolicy posiadał takie zwierzę. W dwóch przypadkach okazało się, że zwierzęta są u siebie w domu. Będziemy szukać dalej. Jeśli właściciel się nie znajdzie, to przekażemy go do któregoś z ośrodków, które zajmują się opieką nad egzotycznymi zwierzętami - mówi nasza rozmówczyni.