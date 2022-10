Jak Kościół kryje przestępców seksualnych. Kolejne części cyklu "Bielmo" w TVN24 i TVN24 GO

Reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski powraca z kolejnymi odsłonami reporterskiego cyklu "Bielmo", pokazującego mechanizmy krycia przestępstw seksualnych w Kościele katolickim. Do tej pory ukazały się reportaże "KRÓLestwo", "Purpurowa sieć" i "Strefa ciszy". W październiku na antenie TVN24 i w serwisie TVN24 GO będzie można obejrzeć trzy kolejne części cyklu.

W listopadzie 2020 roku w programie "Czarno na białym" wyemitowany został reportaż Marcina Gutowskiego "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". Było to wyjątkowe wydarzenie w historii programu. Reportaż na antenach TVN24 i TVN, a także w TVN24 GO i Playerze obejrzały miliony Polaków. Odbiór widzów i fala komentarzy dały jasny sygnał, jak ważnym społecznie tematem jest proceder ukrywania i tuszowania przestępstw pedofili w Kościele katolickim. Dlatego autor Marcin Gutowski podążył tym tropem tworząc cykl reportaży pt. "Bielmo" .

W "KRÓLestwie" opisał historię polonijnego seminarium w Orchard Lake i kierującego nim ks. Mirosława Króla, pod którego adresem wysuwane były zarzuty molestowania seksualnego. Dwuczęściowa "Purpurowa sieć" to drobiazgowa analiza powiązań najwyższych polskich hierarchów, którzy przez kilkadziesiąt lat decydowali o awansach w polskim Kościele. To oni stoją za nominacjami wielu duchownych, także obecnego Episkopatu oraz nominacjami duchownych, wobec których coraz częściej są kierowane poważne oskarżania.

W trzeciej części "Bielma" Gutowski pokazał natomiast, co przez lata działo się w Kościele amerykańskim. "Strefa ciszy" opisuje mechanizm tuszowania pedofilii, sięgający aż do Watykanu . Rozmówcy reportera "Czarno na białym" stawiają kościelnym hierarchom i papieżom - z Janem Pawłem II włącznie - mocne oskarżenia o bezczynność w wyjaśnianiu afer. Ten reportaż przypomnimy na antenie TVN24 w piątek 7 października.

"Bielmo" cz. IV: "Otchłań kłamstwa"

Gutowski tym razem podróżuje do diecezji Buffalo - miejsca moralnie i finansowo upadłego. Wszystko za sprawą rozwiniętego procederu krycia księży pedofilii. O tym, co tam się działo Marcinowi Gutowskiemu opowiadają ludzie, którzy w diecezji pracowali i mieli dostęp do tajnych, ukrywanych dokumentów oraz z tymi, którzy byli naocznymi świadkami patologii lub ofiarami księży pedofilów. Najbardziej poruszające jest to, że konsekwencji nie ponieśli odpowiedzialni za stworzenie tego systemu kościelni hierarchowie, a właśnie szeregowi księża - sygnaliści. Ci, którym sumienie nie pozwalało milczeć.

"Bielmo" cz. V: "Święty dwór"

Tydzień później, 17 października premierę będzie miała piąta część cyklu - "Święty dwór". Dwa dni wcześniej zobaczą go subskrybenci TVN24 GO.

Jakie informacje, w jaki sposób i do kogo trafiały w Watykanie za czasów Jana Pawła II? Jakie mechanizmy sprawiały, że sprawy nadużyć seksualnych nie były podejmowane? Czy to możliwe, że te doniesienia nie docierały do papieża? Jaki był system obiegu informacji i dokumentów? Kto za niego odpowiadał? Jakie były ośrodki wpływu w tych sprawach i relacje między nimi? Kogo słuchał papież, a kogo nie? Ten reportaż to próba rekonstrukcji i dotarcia do kilkunastu najważniejszych urzędników kurii rzymskiej i współpracowników Jana Pawła II z tamtych czasów.