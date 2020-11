Półtora miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. "W 2020 roku sytuacja na pewno się pogorszy"

"W 2020 roku sytuacja na pewno się pogorszy"

- Od 2016 roku sytuacja bardzo się poprawiała. Te półtora miliona z 2019 roku, w tym 300 tysięcy skrajnie ubogich dzieci, to były najniższe liczby w naszej historii pomiarów ubóstwa [w Polsce - przyp. red.]. Co najmniej od 20 lat tak niskich liczb nie mieliśmy - mówił.

Jak dodał profesor, "sytuacja jest bardzo zła, ale z drugiej strony się poprawiała". - W 2020 roku sytuacja na pewno się pogorszy ze względu na to, co się działo w drugim kwartale i to, co się dzieje w czwartym kwartale, czyli różne problemy na rynku pracy i z tego powodu obniżenie wynagrodzeń, utrata pracy i dodatkowe problemy z tym związane - wyjaśniał.