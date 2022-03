Wypowiedź prezydenta Joe Bidena podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w sobotę w Warszawie z prezydentem USA Joe Bidenem. Część rozmowy relacjonowały media. Amerykański prezydent stwierdził, że kiedy 25 lat temu przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim, użył wówczas słów: za waszą i naszą wolność". - Wtedy miałem to na myśli i teraz mam to również na myśli - powiedział. - Najważniejsza rzecz, która nas łączy, to nasze wartości - wolność, wolność prasy, wolność mediów. Dzięki temu rząd działa w sposób transparentny, ludzie mają prawo do wyboru - mówił Biden.