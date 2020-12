Z ratusza miał wybrzmieć hymn Unii Europejskiej, ale "wyłączono prąd". Prezydent miasta żąda wyjaśnień

Mianem "skandalu" określił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski fakt, że w południe w czwartek z wieży ratusza na białostockim Rynku Kościuszki nie zabrzmiał hymn Unii Europejskiej, czyli "Oda do radości". Miało to być odniesienie do trwającego w Brukseli szczytu liderów UE. Wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki napisał na Twitterze, że dyrekcja Muzeum Podlaskiego, z którego miał popłynąć hymn, "wyłączyła o godz. 11.59 zasilanie (czyli prąd) wewnątrz budynku". Do sprawy odniósł się dyrektor placówki, Waldemar Wilczewski.