Radny PiS pochwalił się wyjazdem w góry. "Mimo obostrzeń i utrudnień udało się znaleźć kwaterę"

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 28 grudnia ubiegłego roku zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19, między innymi zamknięcie hoteli, ograniczenie działania galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia, mające początkowo obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, zostały później przedłużone do 31 stycznia.

Radny PiS pochwalił się wyjazdem w góry

"Podczas ferii zimowych spędziliśmy tydzień w górach, w Beskidzie Małym. Mimo obostrzeń i wszelkich utrudnień udało się znaleźć kwaterę, dojechać, spędzić miło i intensywnie czas i wrócić cało i zdrowo. Akumulatory naładowane, można wracać do pracy" - napisał.

Głosy oburzenia

"A to nie jest łamanie prawa? Ja muszę mieć swój pensjonat zamknięty w imię solidarności narodowej, bo tak zarządził rząd, nie dając w zamian żadnej pomocy właścicielom pensjonatów" - napisał jeden z użytkowników Facebooka.

Radny PiS: mieszkaliśmy w domu wolnostojącym

"Od osób piastujących funkcje publiczne należy wręcz wymagać więcej"

Synowie byłej wicepremier na nartach, wiceminister na meczu

Kilka dni temu portal tvn24.pl ujawnił, że synowie byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz, posłanki z klubu PiS, wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim jako zawodowi sportowcy, choć nie mieli licencji, które uprawniałyby ich do korzystania ze stoków narciarskich, zamkniętych w związku z epidemią. Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy dziennikarz tvn24.pl zapytał o nie. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama Emilewicz.