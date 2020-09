"Treść kazania nie nosiła znamion znieważania". Śledztwo w sprawie Jacka Międlara umorzone

Śledztwo dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści przez byłego już księdza Jacka Międlara zostało umorzone - poinformowała we wtorek białostocka prokuratura okręgowa. Chodzi między innymi o kazanie wygłoszone przez niego w 2016 roku w Białymstoku oraz inne publiczne wypowiedzi, które w ocenie zawiadamiających prokuraturę miały nawoływać do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych. Wtorkowe postanowienie nie jest prawomocne.