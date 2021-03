Blokował Marsz Równości, rzucał kostką brukową w policjanta. Białostocki sąd wydał wyrok

"Rzucałem, ale nie w stronę policji"

Proces zakończył się w ciągu jednego dnia. Oskarżony złożył wniosek o wydanie wyroku bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego. W śledztwie przyznał się do udziału w blokowaniu marszu, ale nie do czynnej napaści na funkcjonariuszy. - Rzucałem, ale nie w stronę policji tylko w zupełnie inną stronę. To było pod presją tłumu - mówił wtedy. Przed sądem zapewniał, że żałuje tego co zrobił. Prosił o łagodną karę.

"Nasza przestrzeń jest dla każdego"

Zwracając się do skazanego powiedział, że oznacza to, iż nie toleruje on "innych osób". - A nasza przestrzeń jest dla każdego, należy się i tym, co inaczej myślą i tym, co po pana myśli myślą - mówił sędzia.