Rzecznik białostockiej kurii zawieszony. "Gazeta Wyborcza": wysyłał obsceniczne wiadomości i nagrania

W sobotę Kuria Metropolitalna Białostocka opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że "w związku z ukazaniem się informacji medialnych dotyczących ks. Andrzeja Dębskiego, decyzją abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego, został on natychmiast zawieszony w wykonywaniu powierzonych mu zadań w archidiecezji białostockiej".

Według "Wyborczej" znajomość internautki z księdzem Dębskim na Facebooku zaczęła się w Wielkanoc, gdy ta wysłała mu zaproszenie do grona znajomych. Ze skanów rozmowy, które przytacza gazeta, ma wynikać, że internautka miała wysłać zaproszenie "przez przypadek", bo miało jej chodzić o "innego Andrzeja Dębskiego".

"GW" napisała, że ksiądz potwierdził korespondencję. Stwierdził, że "nie było to stosowne" oraz tego "żałuje". Na pytanie, dlaczego akurat ta kobieta była adresatką jego korespondencji, ksiądz odpowiedział: - Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło.