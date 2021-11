Bił ofiarę kijem bejsbolowym, mężczyzna zmarł. Prokuratura chciała wyższej kary, sąd się nie zgodził

czytaj dalej

Pan Igor powoli pokonywał skrzyżowanie, bo jechał ciężarówką. W trakcie tego przejazdu światła zmieniły się na czerwone. To według mężczyzny rozeźliło kierowcę auta osobowego, który zaczął go gonić, w końcu wyprzedził i zahamował tuż przed ciężarówką pana Igora. Efekt widać na nagraniu przesłanym nam na Kontakt 24. Do zdarzenia doszło w Jaworznie (woj. śląskie).