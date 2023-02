Akcja solidarnościowa ze skazanym na Białorusi Andrzejem Poczobutem

czytaj dalej

PiS okrada Polaków i polską młodzież z przyszłości. To jest prawda, która bardzo mocno dociera do Polaków - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Senatu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL Michał Kamiński, odnosząc się do spraw dotacji dla organizacji bliskich partii rządzącej. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski stwierdził, że sprawy takie jak willa plus to są punkty, które mogą, "kamyczek po kamyczku" przyczynić się do spadku poparcia dla rządzącej partii.