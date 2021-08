Biały Dom ogłosił kandydaturę Marka Brzezinskiego na ambasadora USA w Polsce

Mark Brzezinski został nominowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce - poinformował w środę Biały Dom. Brzezinski to syn Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, oraz wnuk Tadeusza Brzezińskiego, polskiego dyplomaty i urzędnika konsularnego.

Kim jest Mark Brzezinski

Mark Brzezinski to syn Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, oraz wnuk Tadeusza Brzezińskiego, polskiego dyplomaty i urzędnika konsularnego. Jest bratem Miki Brzezinski, dziennikarki amerykańskiej stacji MSNBC i Iana Brzezinskiego, eksperta Atlantic Council i byłego zastępcy asystenta sekretarza obrony do spraw Europy i NATO.