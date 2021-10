Przyrodnicy przestrzegają przed budową bariery na granicy. "Puszcza Białowieska może być przez to usunięta z listy UNESCO" 

Przyrodnicy z rady naukowej Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (województwo podlaskie) przestrzegają, że budowa trwałej bariery na granicy z Białorusią może negatywnie wpłynąć między innymi na migracje zwierząt w Puszczy Białowieskiej. Ich zdaniem wzniesienie zapory może doprowadzić do usunięcia Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Dlatego naukowcy apelują o zaniechanie budowy lub przynajmniej rozważenie "środków łagodzących". Strona rządowa zapowiada tworzenie korytarzy dla zwierząt.

We wtorek senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zagłosowała za przyjęciem bez poprawek ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej . Jeśli ustawa znajdzie poparcie w izbie wyższej, to budowa zapory ma ruszyć jak najszybciej - bez przetargu. Koszt muru planowany jest na ponad półtora miliarda złotych.

Tymczasem, jak podkreślają przyrodnicy planowane rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na los zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską. - Pamiętajmy, że kryzys kiedyś się skończy, a ogrodzenie pewnie zostanie. Dlatego już teraz trzeba się zastanowić, jakie konsekwencję przyniesienie jego stawianie. I to nie tylko dla ludzi, ale też dla przyrody – mówi dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Przyrodnicy: nieodwracalne skutki dla przyrody północno-wschodniej Polski

Sygnatariusze przestrzegają, że wzniesienie zapory może doprowadzić do usunięcia Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Apelują więc o "zaniechanie budowy trwałej konstrukcji na granicy Polski lub rozważenie środków łagodzących jej negatywne oddziaływanie na zwierzęta".

Rządzący: planowane są korytarze dla zwierząt

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odpowiedział, że jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "w celu określenia dogodnych miejsc do utworzenia korytarzy dla zwierząt, komendantom placówek Straży Granicznej ochraniających polsko-białoruską granicę polecono podjęcie działań we współpracy z właściwymi miejscowo, kompetentnymi instytucjami (takimi, jak nadleśnictwa, Białowieski Park Narodowy czy urzędy gmin)."

"Najlepsza dla przyrody byłaby rezygnacja z planów budowy ogrodzenia"

- Choć moim zdaniem stawianie ogrodzenia nie rozwiąże kryzysu na granicy, to jeśli mimo wszystko jednak powstanie, to takie korytarze dla zwierząt będą niezbędne. Szczególnie jeśli chodzi o rysia. Czyli gatunek, którego liczebność, pomimo ponad 20-letniej ochrony, utrzymuje się w Polsce na mniej więcej takim samym niskim poziomie - mówi dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. I dodaje: - Bez korytarzy populacja rysia po polskiej stronie Puszczy Białowieskiej mogłaby nawet zaniknąć. Zwierzęta te funkcjonują na dużych obszarach i często przechodzą przez granicę.

Czy jednak korytarze spełniłyby swoją rolę i zwierzęta faktycznie by z nich korzystały? – O to akurat się nie martwię. Zwierzęta bardzo szybko, podczas penetracji terenu, lokalizują takie korytarze. Niech przykładem będą przejścia umieszczane nad autostradami. Co nie zmienia faktu, że najlepsza dla przyrody byłaby rezygnacja z planów budowy ogrodzenia. Nie tylko zresztą dla przyrody - podkreśla nasz rozmówca.