Grodzki o incydencie w Białowieży: Wolałbym, żeby to nasze służby wykrywały zagrożenie

Ktoś rano ocenił, że chowamy to, a wieczorem okazało się, że dowody na to, że te helikoptery tam latały, są niepodważalne. Trzeba było zareagować - powiedział w "Jeden na jeden" marszałek Senatu Tomasz Grodzki, komentując incydent z udziałem białoruskich śmigłowców, do którego doszło we wtorek w Białowieży. Jak dodał, "trzeba oddzielić bezpieczeństwo od polityki i od działań PR-owych". Marszałek mówił także o pakcie senackim. - Jest w praktyce gotowy - oznajmił.

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie - poinformowało ministerstwo obrony narodowej. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została chargé d’affaires Ambasady Białorusi - poinformował resort dyplomacji.

- Wolałbym jednak, żeby to nasi żołnierze i służby radiolokacyjne wykrywał obce helikoptery, a nie pani przyrodniczka z okolic Białowieży - skomentował prof. Tomasz Grodzki w "Jeden na jeden" w TVN24 w środę. Przypomniał incydent z rosyjską rakietą która spadła na terytorium Polski. Zwrócił uwagę, że Białorusini ostrzegali o planowanych manewrach, więc polskie służby powinny być postawione w stan gotowości.

Marszałek Senatu skrytykował brak komunikacji i transparentności ze strony rządu. - Kolejny raz już okazuje się, że coś się nie wydarzyło, a później, że się jednak wydarzyło. To wszystko jest podszyte propagandą i PR-em. Ktoś rano ocenił, że chowamy to, tak zresztą jak było z tą rakietą, bo zapewne wszystkie nici prowadzą do "centrali zarządzania wszechświatem" na Nowogrodzkiej. A wieczorem się okazało, że dowody na to, że te helikoptery tam latały są niepodważalne. No więc trzeba było zareagować - mówił Grodzki.

- To jest dziwaczne takie mataczenie. Rano, że nie. Po południu, że tak. Wzmożenie, bo PR-owcy zobaczyli, że ludzie się tym trochę poirytowali, więc zwołane zostaje wieczorne spotkanie Komitetu Bezpieczeństwa, dyslokacja wojsk, przesuwanie helikopterów. Trochę to jest groteskowe. I martwi mnie, że nawet, jeżeli traktujemy to jako testowanie przez wrogi nam siły, to my te testy oblewamy - ocenił marszałek Sejmu.

Podkreślił, że "trzeba oddzielić bezpieczeństwo od polityki i od działań PR-owych". - I tego oczekuję od polskiego wojska - dodał.

- Takie podsycanie atmosfery zagrożenia, jednocześnie okraszone pewną nieudolnością, bo nie wykrywają tych helikopterów, bo za nisko leciały. Brzmi to trochę śmiesznie - nie udała mi się operacja, bo pacjent był za gruby. To jest gadanie ignorantów - stwierdził gość "Jeden na Jeden".

Od kilku tygodni trwają negocjacje w sprawie paktu senackiego. W ubiegłym tygodniu doszło do kolejnego już spotkań liderów partii opozycyjnych: Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Zapewniam, że pakt senacki jet w praktyce gotowy, w kilku okręgach są wciąż prowadzone badania, który kandydat jest najbardziej popularny - poinformował Grodzki. Nie chciał jednak ujawnić, o które dokładnie okręgi chodzi. Jak dodał, "po spotkaniach liderów te prace znacznie przyspieszyły". - Jak tylko prezydent ogłosi datę wyborów, to liderzy ugrupowań pokażą wyborcom gotowy pakt senacki - zapowiedział.

Zaznaczył, że "badania się już kończą". - Żeby uniknąć zarzutów ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, że urządzamy prekampanię wyborczą, to poczekamy na ogłoszenie daty wyborów - powtórzył.

Prof. Grodzki potwierdził, że zgłosił swoją kandydaturę i została ona zatwierdzona.

"Nasz plan to mieć więcej niż 51 senatorów"

Gość TVN24 powiedział, że część senatorów opozycji wybiera się do Sejmu. - Na przykład pan senator (Marcin) Bosacki, być może pani marszałkini (Gabriela) Morawska-Stanecka - wymienił.

- Nasz plan to mieć więcej niż 51 senatorów, bo to była większość krucha - ocenił marszałek Senatu. - Ale - dodał - jestem dumny, że udało się ją nie tylko utrzymać, ale i zwiększyć.

Zaznaczył, że od pewnego czasu senator niezależny Jan Maria Jackowski oraz senator Porozumienia Józef Zając głosują wraz z opozycją. - Będą, myślę, częścią paktu senackiego - zapowiedział marszałek. Dodał, że obaj prawdopodobnie nie dostaną kontrkandydatów z opozycji w swoich okręgach. - To są regiony trudne dla nas, więc jeżeli oni mają szansę na zwycięstwo i pracowali z nami, grając w jednej drużynie, to przypuszczalnie ta premia do nich dotrze - powiedział Grodzki.

