"Jeżeli MON nie chciał czegoś ujawniać, to po prostu trzeba było milczeć"

Mamy katastrofę komunikacyjną. Jeżeli chcemy walczyć z dezinformacją ruską i białoruską, to sami nie możemy dezinformować obywateli, bo podważamy zaufanie do naszego państwa - powiedział Andrzej Rozenek z koła Lewicy Demokratycznej. Odniósł się do chaosu informacyjnego w sprawie białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń. - Po raz kolejny rządzący nie dopilnowali naszego bezpieczeństwa. Białoruskie śmigłowce przekroczyły granicę, o której rządzący mówili, że nawet mysz się nie prześlizgnie - mówił Robert Biedroń z Lewicy.

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Maszyny zauważyli rano mieszkańcy okolic Białowieży, jednak wojsko początkowo zaprzeczało, aby do takiego incydentu doszło. Dopiero wieczorem, po godzinie 19, resort obrony przyznał w oficjalnym komunikacie, że tego dnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.