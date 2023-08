Wiceszef MON o białoruskich śmigłowcach nad Polską: ich wykrycie było niemożliwe

W czwartek w Sejmie Tomasz Siemoniak, w imieniu posłów i posłanek KO, zwrócił się z pytaniem do premiera ws. incydentu lotniczego związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. - Dlaczego Dowództwo Operacyjne mówiło, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a wieczorem MON mówi co innego? - pytał Siemoniak odnosząc się do incydentu z 1 sierpnia 2023 roku.