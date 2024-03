czytaj dalej

Niektórzy twierdzą od pół roku, że serce należy do Platformy Obywatelskiej. Nic bardziej mylnego. Serce należy do wszystkich Polaków. Puste serce w środku należy do Platformy Obywatelskiej. Wielkie otwarte serce należy do dobrych ludzi - wyjaśnia kandydat na prezydenta Zabrza. Na dole w rogu plakatu malutkie logo PiS. Na górze wielkie serce. Puste w środku. W Zabrzu nie tylko Borówka ukrywa swoje polityczne korzenie.