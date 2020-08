Morawiecki zwrócił się o zwołanie szczytu Rady Europejskiej. "Musimy solidarnie wesprzeć Białorusinów"

Tysiące Białorusinów wyszły na ulice największych miast i mniejszych miejscowości, by protestować po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich . Białoruskie MSW potwierdziło, że milicja w Mińsku użyła "specjalnych środków", by rozpędzić demonstracje.

"Polska jest odpowiedzialna za swoich najbliższych sąsiadów"

"Unia Europejska powinna jako całość zaapelować do Łukaszenki"

Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24, że jeśli ten krok jest uzgodniony z partnerami i jeśli ten apel zostanie przyjęty to "to jest dobry krok".

- Unia Europejska powinna jako całość zaapelować do Łukaszenki o zaprzestanie krwawego - wiemy, że już jest ofiara śmiertelna, wiemy, że cztery osoby są na OIOM-ie w stanie krytycznym - rozprawiania się z opozycją - powiedział Bosacki. - Moim zdaniem naszą ambicją, ambicją Polski, powinno być to, co było na przykład podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, potem podczas Majdanu, też w 2010 roku w odniesieniu do Białorusi, czyli zmobilizowanie naraz Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Bo tylko wspólny, mocny głos Zachodu może mieć w tej chwili na Białorusi jakieś znaczenie - dodał senator.