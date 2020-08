Dworczyk: premier przedstawi założenia programu wsparcia represjonowanych na Białorusi

- Jutro w Sejmie premier przedstawi założenia programu wsparcia represjonowanych oraz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi "Solidarni z Białorusią plus" - powiedział w czwartek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Spotkanie szefów dyplomacji państw unijnych

W piątek odbędzie zorganizowane w trybie pilnym spotkanie szefów dyplomacji państw unijnych poświęcone konfliktowi na Białorusi. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, który w czwartek złożył wizytę w Słowenii, powiedział że liczy na to, iż USA wspólnie z Unią Europejską wypracują "lepsze rozwiązanie dla narodu Białorusi".

Rząd Niemiec, które sprawują obecnie prezydencję w Unii Europejskiej, wezwał w czwartek wieczorem ambasadora Białorusi w Berlinie do złożenia wyjaśnień w związku represjami wobec protestujących po wyborach prezydenckich w tym kraju - podała w czwartek AFP, powołując się na źródło w niemieckim MSZ. Berlin chce wyrazić dezaprobatę wobec postępowania Mińska po kontrowersyjnym zwycięstwie prezydenta Alaksandra Łukaszenki w niedzielnych wyborach.

Protesty na Białorusi

Tysiące pracowników przerwało pracę w zakładach, by zaprotestować przeciw brutalności sił specjalnych co - jak pisze Associated Press - może być zapowiedzią groźnych dla rządu strajków. Pojawiły się informacje o protestach w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, na Rynku Lidzkim, w zakładach Biełmiedprieparaty.