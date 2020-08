Ambasador Białorusi wezwany do MSZ. "Nie ma zgody w Polsce na tego typu narracje"

"Nie ma zgody w Polsce na tego typu narracje, na tego typu oskarżenia"

Wiceszef MSZ: Polska nie ma żadnych wrogich zamiarów wobec Białorusi

Wiceszef MSZ: przekazałem ambasadorowi Białorusi prośbę o odblokowanie transportu Solidarności

- Jak wiemy ten transport (...) utknął na granicy. Strona białoruska nie wpuszcza na terytorium swojego państwa tych darów. Przekazałem tą prośbę, bo choć to jest transport Solidarności - to nie jest inicjatywa rządu polskiego (...) - to ta inicjatywa zasługuje oczywiście także i na wsparcie. Przekazałem panu ambasadorowi nasze oczekiwania, żeby postarać się ten transport na terytorium Białorusi wpuścić tak, ażeby te dary mogły dotrzeć do odbiorców - powiedział Przydacz.