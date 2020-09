Spotkanie u premiera w sprawie Białorusi. "Temat, w którym działamy ponad podziałami"

Udział w spotkaniu w kancelarii Ppemiera, zapowiedzieli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i koła w Sejmie. To już drugie tego typu spotkanie, poprzednie odbyło się 26 sierpnia. W rozmowach uczestniczą także szef MON Mariusz Błaszczak i szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Obecni przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych obecni na spotkaniu

"Mamy szereg pytań i propozycji"

Klub Lewicy reprezentują Wanda Nowicka, Andrzej Szejna i Maciej Konieczny. Przed rozpoczęcia spotkania Szejna powiedział, że temat rozmowy jest niezwykle ważny ze względu na polskie bezpieczeństwo narodowe. - Współpraca z rządem (...) układa nam się dobrze. Jest to temat, w którym działamy ponad podziałami politycznymi - podkreślił. Jak mówił, Lewica docenia to, co rząd zaplanował i planuje robić w tej sprawie. - Jednak oczywiście mamy szereg pytań i propozycji, które przedstawiamy na posiedzeniu panu premierowi - zaznaczył.