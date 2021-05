"Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu", "całkowicie niedopuszczalne"

Zwróciłem się do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dotyczący natychmiastowych sankcji wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się do informacji o aresztowaniu aktywisty Ramana Pratasiewicza na lotnisku w Mińsku. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda na Twitterze nazwał sytuację "wydarzeniem bez precedensu" i zarzucił białoruskim władzom przymuszenie samolotu do lądowania w mińskim porcie.