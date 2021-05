Nagranie z zatrzymanym opozycjonistą. "Był zmuszony powiedzieć, że się przyznaje"

"Według matki Ramana Pratasiewicza jest w szpitalu w stanie krytycznym - ma problemy z sercem" - napisał w poniedziałek na Twitterze Tadeusz Giczan z internetowego kanału Nexta.tv. Natalla Pratasiewicz powiedziała, że jej syn w istocie cierpi na problemy z sercem, przez co informacja ta wydawała jej się prawdopodobna.

Wiceszef polskiego MSZ zaniepokojony

- My też otrzymaliśmy taki sygnał (...) to jest bardzo niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że białoruscy opozycjoniści w niewyjaśnionych okolicznościach umierają też w więzieniach - mówił Paweł Jabłoński.

Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Białoruskie MSW: Pratasiewicz nie skarżył się na stan zdrowia

Liubakova: był zmuszony do przyznania się

Pratasiewicz na nagraniu mówi, że znajduje się w mińskim areszcie nr 1 i nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, a pracownicy traktują go dobrze i "zgodnie z przepisami". - Współpracuję ze śledztwem i składam zeznania, przyznając się do organizowania zamieszek w mieście Mińsku - oświadcza.

Białoruskie władze często publikują nagrania, na których aresztowane osoby "przyznają się do winy", kajają się i wyznają, że zrozumiały swoje błędy.

Ojciec blogera: jesteśmy naprawdę zszokowani i zdenerwowani

- Mamy nadzieję, że on sobie poradzi. Boimy się nawet o tym myśleć, ale możliwe jest, że mógłby być bity i torturowany. Naprawdę się tego boimy - powiedział. - Jesteśmy naprawdę zszokowani i zdenerwowani - zaznaczył.

Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na białoruskim lotnisku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.