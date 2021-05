"Reżim boi się każdego przejawu wolności". Białoruscy opozycjoniści w Sejmie o "terrorze" i "setkach pogróżek"

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Po lądowaniu białoruska milicja zatrzymała znajdującego się na pokładzie opozycyjnego dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, współzałożyciela kanału Nexta. Władze Białorusi poszukiwały go listem gończym.