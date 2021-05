"Nie będziemy przymykać oczu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą". Protest dziennikarzy przed ambasadą

Michnik: to, co robi białoruski reżim, to czystej krwi gangsterstwo, bandytyzm

Podczas pikiety głos przemawiał między innymi Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". Ocenił, że działania białoruskiego reżimu to "czystej krwi gangsterstwo, bandytyzm". - To nie jest polityka, to jest draństwo. My w Polsce wiemy dobrze, co to jest draństwo, co to znaczy być dziennikarzem represjonowanym. Wiemy dobrze, że to, co robi Łukaszenka to może być wzór dla innych kandydatów na dyktatorów, również w naszym kraju - mówił.